Video / Meşhed Havalimanı’nda Hüzün ve Vefa: Halk, Şehit Devrim Lideri ve Ailesinin Şehitlerini Gözyaşlarıyla Karşıladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Meşhed Havalimanı, İslam İnkılabı’nın Şehit Lideri’nin pak ve mukaddes cenazesinin ve ailesinden şehit düşen aziz isimlerin gelişiyle duygu dolu anlara sahne oldu.

İlk anlardan itibaren havalimanında hazır bulunan yaslı halk, Şehit Lider’e ve ailesinin şehitlerine duydukları derin bağlılığı gözyaşları, dualar ve vefa dolu duruşlarıyla ortaya koydu.

Meşhed’deki bu karşılama, yalnızca bir cenaze merasiminin başlangıcı değil; ümmetin şehit liderine, onun ailesine ve direniş yoluna olan sadakatinin güçlü bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.