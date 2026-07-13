Video / Bahreyn ve Umman’da Stratejik Hedeflere Operasyon: ABD Tesisleri ve Radarlar İmha Edildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki askeri tansiyonun tırmandığı bir dönemde, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlara dair çarpıcı görüntüler servis edildi. Yayınlanan görsel kanıtlarda, Bahreyn’de konumlanan ABD ordusuna ait askeri tesislerin ve lojistik altyapının hedef alındığı görüldü.

Operasyonun bir diğer kritik ayağında ise Umman’da bulunan stratejik istihbarat sistemleri hedef tahtasına oturtuldu. Yapılan açıklamada, hava sahası kontrolünü sağlayan FPS tipi uzun menzilli hava radar sistemi ile deniz araçlarını tespit etme kabiliyetine sahip radar istasyonunun gerçekleştirilen hassas vuruşlar sonucunda tamamen imha edildiği belirtildi.