Video / Gazze Halkı, Şehit Lider Ayetullah El-Uzma İmam Hamanei İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gerçekleştirilen törende, bölgedeki mazlumların haklı davasına verdiği destekle tanınan İmam Hamanei’nin vefatı büyük bir hüzünle karşılandı. Gazze halkı, düzenlenen bu gıyabi cenaze namazı ile İslam dünyasının önemli bir figürüne olan vefa borcunu ifade etti. Tören, katılımcıların dua ve temennileriyle son buldu.