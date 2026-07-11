  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Video / Meşhed'de Şehit Liderin Kabri Başında Uzun Ziyaretçi Kuyruğu Oluştu

11 Temmuz 2026 - 18:37
News ID: 1838839
Video / Meşhed'de Şehit Liderin Kabri Başında Uzun Ziyaretçi Kuyruğu Oluştu

İran'ın Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nde bulunan "İran'ın Şehit Lideri" olarak anılan ismin kabrini ziyaret etmek isteyenler, Darüzzikr Revakı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'ın Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'ndeki "Darüzzikr Revak"ında, "İran'ın Şehit Lideri" olarak anılan ismin kabrini ziyaret etmek isteyen çok sayıda kişi bir araya geldi.

20 Temmuz 2026 tarihinde kaydedilen görüntülerde, ziyaretçilerin kabir başında dua etmek ve saygılarını sunmak amacıyla uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Ziyaretçilerin gün boyunca türbeye akın ettiği belirtilirken, Darüzzikr Revakı'nda yoğunluk yaşandığı gözlendi. Yetkililer, ziyaretlerin düzenli şekilde devam etmesi için gerekli organizasyonun sürdürüldüğünü bildirdi.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha