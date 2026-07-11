Video / Meşhed'de Şehit Liderin Kabri Başında Uzun Ziyaretçi Kuyruğu Oluştu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'ın Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'ndeki "Darüzzikr Revak"ında, "İran'ın Şehit Lideri" olarak anılan ismin kabrini ziyaret etmek isteyen çok sayıda kişi bir araya geldi.

20 Temmuz 2026 tarihinde kaydedilen görüntülerde, ziyaretçilerin kabir başında dua etmek ve saygılarını sunmak amacıyla uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Ziyaretçilerin gün boyunca türbeye akın ettiği belirtilirken, Darüzzikr Revakı'nda yoğunluk yaşandığı gözlendi. Yetkililer, ziyaretlerin düzenli şekilde devam etmesi için gerekli organizasyonun sürdürüldüğünü bildirdi.