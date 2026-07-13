Video / Basra’dan Kerbela’ya “Aşk Yürüyüşü”: Erbain Yolunda Manevi Atmosfer Zirveye Ulaştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Güzergah üzerindeki şehirlerin her biri, ziyaretçileri ağırlamak için büyük bir dayanışma örneği sergiliyor. Yol kenarında kurulan “mevkeb” adı verilen ikram çadırlarında, yemekten dinlenmeye, sağlık hizmetlerinden ibadet alanlarına kadar her türlü ihtiyaç ücretsiz karşılanıyor. Basra’dan başlayan ve “Aşk Yürüyüşü” olarak adlandırılan bu yolculukta, dil, din ve ırk fark etmeksizin dünyanın dört bir yanından gelen milyonlar, aynı amaçla Kerbela’daki türbeye ulaşmak için büyük bir sabır ve metanetle ilerliyor.