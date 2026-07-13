Video / Basra’dan Kerbela’ya “Aşk Yürüyüşü”: Erbain Yolunda Manevi Atmosfer Zirveye Ulaştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Güzergah üzerindeki şehirlerin her biri, ziyaretçileri ağırlamak için büyük bir dayanışma örneği sergiliyor. Yol kenarında kurulan “mevkeb” adı verilen ikram çadırlarında, yemekten dinlenmeye, sağlık hizmetlerinden ibadet alanlarına kadar her türlü ihtiyaç ücretsiz karşılanıyor. Basra’dan başlayan ve “Aşk Yürüyüşü” olarak adlandırılan bu yolculukta, dil, din ve ırk fark etmeksizin dünyanın dört bir yanından gelen milyonlar, aynı amaçla Kerbela’daki türbeye ulaşmak için büyük bir sabır ve metanetle ilerliyor.
13 Temmuz 2026 - 18:26
News ID: 1839776
Basra’dan başlayarak Kerbela’ya uzanan güzergah,Erbaîn yürüyüşüne katılan milyonlarca ziyaretçinin coşkusuyla dolup taşıyor. Şehirler arası geçişlerde kurulan devasa ikram çadırları ve yol boyunca süren manevi atmosfer, bu tarihi yürüyüşü adeta bir kardeşlik şölenine dönüştürüyor.
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