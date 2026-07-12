Lindsey Graham Hakkında Ölüm İddiaları: “Zehirlenme” İddiası Siyasi Gündemi Karıştırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Amerika Birleşik Devletleri siyasetinin önde gelen isimlerinden, Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham’ın durumuyla ilgili belirsizlik sürüyor. Senatörün hayatını kaybettiğine dair iddiaların yayılmasının ardından, tartışmaların merkezinde beklenmedik bir isim yer aldı: Aktivist Laura Loomer.

Loomer’dan Çarpıcı “Zehirlenme” İddiası

Siyasi çıkışlarıyla tanınan aktivist Laura Loomer, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Graham’ın ani ölümüyle ilgili alışılagelmişin dışında bir iddiayı dile getirdi. Loomer, ölümün doğal nedenlerden kaynaklanmadığını öne sürerek “zehirlenme” şüphesini gündeme getirdi. Bu iddia, kısa sürede sosyal medyada yayılarak hem destek hem de yoğun eleştiri aldı.

Resmî Makamlar Sessizliğini Koruyor

Şu ana kadar ne Senato ofisinden ne de ilgili emniyet birimlerinden, Graham’ın sağlık durumu veya ölümü hakkında resmî bir açıklama yapıldı. Siyasi gözlemciler, konunun hassasiyeti ve yüksek profilli bir siyasetçiyi ilgilendirmesi nedeniyle, resmî kurumların henüz bir doğrulama yapmadan süreci yönetmeye çalıştığını belirtiyor.

Bilgi Kirliliği Riski

Resmî teyit mekanizmalarının işletilmediği bu süreçte, internet ortamında yayılan iddialar ciddi bir bilgi kirliliğine neden oluyor. Uzmanlar, olayın perde arkasının aydınlatılması için Washington DC yönetiminden yapılacak resmî açıklamaların beklenmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Senatör Graham’ın durumuyla ilgili gözler şimdi Capitol Hill’den gelecek resmi duyuruya çevrilmiş durumda.