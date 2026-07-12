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Video / İmam Rıza (a.s) Caddesi’nde Yas ve İntikam Sesleri: Şehit Lider İçin Kan İntikamı Bayrakları Dalgalandı

12 Temmuz 2026 - 17:26
News ID: 1839200
Video / İmam Rıza (a.s) Caddesi’nde Yas ve İntikam Sesleri: Şehit Lider İçin Kan İntikamı Bayrakları Dalgalandı

Şehit liderin cenaze töreni için bir araya gelen kalabalık, İmam Rıza (a.s) Caddesi boyunca düzenlenen yürüyüşte, adaletin yerini bulması ve kanın helal edilmemesi temalı “intikam” sembolleriyle meydanları doldurdu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Şehit liderin cenaze merasimi kapsamında İmam Rıza (a.s) Caddesi’nde gerçekleştirilen tören, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Cenaze alayı boyunca yürüyen kalabalık, sadece yas tutmakla kalmadı, aynı zamanda şehit liderin davasına ve kanının hesabının sorulacağına dair mesajlar içeren özel bayraklar taşıdı.

Tören boyunca cadde boyunca dalgalanan “kan davası” ve “adalet” vurgulu bayraklar, katılımcıların kararlılığını simgelerken, yürüyüşe katılanlar şehit liderin mirasına sahip çıkacaklarını haykırdı.

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