Video / İmam Rıza (a.s) Caddesi’nde Yas ve İntikam Sesleri: Şehit Lider İçin Kan İntikamı Bayrakları Dalgalandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Şehit liderin cenaze merasimi kapsamında İmam Rıza (a.s) Caddesi’nde gerçekleştirilen tören, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Cenaze alayı boyunca yürüyen kalabalık, sadece yas tutmakla kalmadı, aynı zamanda şehit liderin davasına ve kanının hesabının sorulacağına dair mesajlar içeren özel bayraklar taşıdı.
Tören boyunca cadde boyunca dalgalanan “kan davası” ve “adalet” vurgulu bayraklar, katılımcıların kararlılığını simgelerken, yürüyüşe katılanlar şehit liderin mirasına sahip çıkacaklarını haykırdı.
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