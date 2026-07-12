Likud’da Kritik Ön Seçim Süreci: Netanyahu’nun Koltuk Mücadelesi ve Parti İçi Dengeler

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun süredir yürüttüğü parti başkanlığı görevinde yeni bir sınavla karşı karşıya. Likud Partisi’nin ön seçim takviminin netleşmesiyle birlikte, parti içi dengeler yeniden kurulmaya başlandı. Netanyahu, seçimler öncesinde rakiplerini dizginlemek ve parti tabanındaki desteğini konsolide etmek için “siyasi satranç” hamlelerine hız verdi.

Netanyahu’nun Stratejik Satranç Oyunu

Parti liderliği üzerindeki kontrolünü kaybetmek istemeyen Netanyahu, ön seçim sürecini kendi lehine çevirmek amacıyla önemli atamalar ve ittifak görüşmeleri yürütüyor. Geleneksel olarak Likud tabanında güçlü bir desteğe sahip olan Başbakan, parti teşkilatlarını kendi çizgisine yakın isimlerle güçlendirerek olası bir “isyanı” erkenden bastırmayı hedefliyor.

Parti İçinde Yükselen Sesler

Likud’un içinde, Netanyahu’nun politikalarına mesafeli duran veya “partide yenilenme” çağrısı yapan bir kanadın varlığı ise artık gizlenemez boyuta ulaştı. Özellikle güvenlik politikaları ve yargı reformları gibi tartışmalı konularda Başbakan ile fikir ayrılığına düşen bazı önemli isimlerin, ön seçimlerde adaylıklarını veya desteklerini farklı şekillerde şekillendirebileceği konuşuluyor. Bu durum, partinin gelecekteki ideolojik yönelimi üzerinde bir çatışma potansiyeli taşıyor.

İsrail Siyaseti İçin Kritik Eşik

Likud’daki bu güç mücadelesi sadece parti içi bir mesele olarak kalmıyor; aynı zamanda İsrail’in genel siyasi istikrarını da doğrudan etkiliyor. Netanyahu’nun ön seçimden ne kadar güçlü çıkacağı, koalisyonun geleceği ve ülkenin dış politika stratejileri üzerinde belirleyici olacak. Eğer Başbakan beklenen desteği konsolide edemezse, İsrail’in erken seçim ihtimallerinin yeniden gündeme gelebileceği öngörülüyor.