Tahran’dan Hürmüz Boğazı İçin “İslamabad Mutabakatı” Çıkışı: “Müdahaleye Ezici Karşılık Verilir”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’nun enerji lojistiğinde en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı’nda tansiyon bir kez daha yükseldi. İran Ordusu tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki deniz trafiğinin yönetimine ilişkin yeni bir çerçeve duyuruldu.

“Yönetim Tahran ve Maskat’ta”

İran Ordu Sözcüsü Ekreminiya, Hürmüz Boğazı’ndaki tüm seyrüsefer düzenlemelerinin artık “İslamabad Mutabakatı” temelinde yürütüldüğünü açıkladı. Sözcü, boğazın güvenliği ve yönetim yetkisinin sadece İran ve Umman’a ait olduğunu vurgulayarak, bölgenin uluslararası hukuktan ziyade bölgesel taraflarca belirlenen bu mutabakatla korunduğunu ifade etti.

ABD’ye Net Uyarı

Açıklamasının devamında bölgedeki ABD askeri varlığına ve müdahalelerine değinen Ekreminiya, Tahran yönetiminin bölgedeki çıkarlarını korumak için tavizsiz bir tutum sergileyeceğinin altını çizdi. Sözcü, “Bölge dışı aktörlerin Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüseferi aksatacak veya ülkemizin egemenlik haklarını ihlal edecek her türlü girişimi, ‘ezici bir karşılık’ ile sonuçlanacaktır” dedi.

Enerji Piyasalarında Gözler Boğazda

Hürmüz Boğazı, küresel petrol arzının önemli bir kısmının geçtiği bir arter olma özelliğini koruyor. İran’ın “İslamabad Mutabakatı” vurgusuyla boğaz yönetimini bölgesel aktörlere sınırlaması, uluslararası enerji piyasalarında ve diplomatik çevrelerde yeni bir tartışma konusu yarattı. Analistler, bu açıklamanın İran’ın bölgedeki jeopolitik hakimiyetini pekiştirme ve Batılı güçlere karşı caydırıcılığını artırma girişimi olarak değerlendiriyor.