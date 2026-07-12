Washington Post: İran’ın Kuveyt’teki SİHA Saldırısında 6 ABD Askeri Öldü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da tırmanan gerilimin merkezine oturan olayla ilgili detaylar netleşiyor. Washington Post’un aktardığı bilgilere göre, 1 Mart 2026 tarihinde İran’a ait bir tek yönlü/intihar İHA’sı, Kuveyt’in güneyinde, Port Şuayba endüstriyel liman bölgesinde konuşlu ABD taktik operasyon merkezini hedef aldı.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, saldırının gerçekleştiği binanın doğrudan hedef alındığı ve uydu görüntülerinin, merkezin ana konteyner yapısının tamamen kullanılamaz hale geldiğini doğruladığı ifade edildi. Saldırıda 6 ABD askeri hayatını kaybederken, yaralanan 30’dan fazla personelin bölgedeki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Pentagon’dan İlk Açıklama ve Gelişmeler

Pentagon, saldırının gerçekleştiği ilk saatlerde olayı “savunma sistemlerini aşan bir cisim” olarak tanımlamıştı. Ancak ilerleyen günlerde yapılan resmi açıklamalarla, olayın İran kaynaklı bir SİHA operasyonu olduğu kesinleşti. Yetkililer, saldırının ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği operasyonlara karşılık olarak gerçekleştirilen bir misilleme olduğu üzerinde duruyor.

Bölgesel Gerilimde Yeni Boyut

Uluslararası gözlemciler, saldırının gerçekleştiği yerin Kuveyt gibi görece istikrarlı bir bölge olmasının, enerji nakil hatları ve lojistik merkezlerin güvenliği açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğunu vurguluyor. Bölgedeki askeri hareketliliğin sürdüğü ve diplomatik kanallarda gerilimi düşürme çabalarının devam ettiği bildiriliyor.