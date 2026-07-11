Video / Iraklı Yas Tutanlar Şehit Mücahit İmam’ın Naaşını Beynelharemeyn’e Uğurluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kerbela’nın kalbinde gerçekleşen bu hüzünlü yürüyüş, bölgedeki Şii toplumu için derin bir manevi anlam taşıyor. Şehit mücahit imamın naaşı, on binlerce yaslı vatandaşın duaları ve ağıtları eşliğinde, Hz. Abbas (a.s.) Türbesi’nden başlayarak Hz. Hüseyin (a.s.) Türbesi’ne ulaşan Beynelharemeyn bölgesine doğru taşınıyor.

Şehrin ana arterlerini dolduran kalabalık, yoğun bir yas atmosferi oluştururken, güvenlik ekipleri de törenin düzenli bir şekilde ilerlemesi için korteje eşlik ediyor. Katılımcılar, şehit liderlerinin mücadelesine ve mirasına olan bağlılıklarını bu tarihi yürüyüşle bir kez daha vurguluyor.