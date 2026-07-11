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Video / Pakistanlı Medrese Öğrencileri, Şehit Liderin Son Yolculuğunda Verdikleri Hizmeti Anlattı

11 Temmuz 2026 - 19:13
News ID: 1838856
Video / Pakistanlı Medrese Öğrencileri, Şehit Liderin Son Yolculuğunda Verdikleri Hizmeti Anlattı

Pakistanlı medrese öğrencilerinin görev aldığı "Şehit Arif Hüseyni'nin Evlatları" adlı hizmet çadırı, 5-7 Temmuz tarihleri arasında Kum'da düzenlenen şehit liderin cenaze töreni sırasında yas tutanlara sunduğu hizmetlerle dikkat çekti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'ın Kum kentinde şehit liderin cenaze töreni kapsamında kurulan "Şehit Arif Hüseyni'nin Evlatları" adlı hizmet çadırında görev yapan Pakistanlı medrese öğrencileri, üç gün boyunca yürüttükleri faaliyetleri anlattı.

14-16 Tir 1405 (5-7 Temmuz 2026) tarihleri arasında faaliyet gösteren hizmet çadırında görev alan gönüllüler, cenaze törenine katılan yas tutanlara çeşitli alanlarda destek verdi.

Pakistanlı öğrenciler, bu hizmeti şehit liderin son yolculuğuna eşlik etmenin manevi bir sorumluluğu olarak gördüklerini ifade ederken, Kum'da düzenlenen cenaze merasimine katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Şehit Arif Hüseyni'nin Evlatları" adıyla kurulan hizmet çadırı, cenaze töreni boyunca ziyaretçilere hizmet sunarak, şehit lider için düzenlenen geniş katılımlı uğurlama programının gönüllü organizasyonları arasında yer aldı.

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