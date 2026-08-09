Arakçi’den Washington’a Hürmüz Resti: Kapıların Açılması Tahran’ın Şartlarına Bağlı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yürütülen diplomasi trafiğine dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. Arakçi, Tahran ile Washington arasında herhangi bir doğrudan temas veya müzakere sürecinin işlemediğini belirterek, İran’ın dış politikasındaki “direniş” eksenli tutumun devam ettiğini yineledi.

Dünya enerji piyasalarının kilit noktası olan Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarda bulunan Arakçi, boğazın mevcut statüsü ve geçiş güvenliği konusundaki tavırlarını netleştirdi. Arakçi, geçişlerin açık tutulmasının İran’ın güvenlik ve ekonomik beklentilerinin karşılanmasına bağlı olduğunu ifade ederek, durumu Tahran’ın şartlarına bağladı. Bu çıkış, ABD’nin bölgedeki askeri hareketliliğine ve enerji arzı üzerindeki baskısına doğrudan bir yanıt olarak değerlendiriliyor.

İran dış politikasına yön veren Arakçi, Washington ile doğrudan görüşme iddialarını “asılsız” olarak nitelendirirken, ülkenin bölgesel egemenlik haklarından taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Tahran’ın, yaptırımların kaldırılması ve bölgesel güvenlik mimarisinde söz sahibi olması yönündeki ısrarının, Hürmüz Boğazı’nı bir “pazarlık kozu” olmaktan çıkarıp, stratejik bir güvenlik teminatı haline getirdiği görülüyor.

İran yönetimi, bölgesel gerilimin tırmandığı bu süreçte, Hürmüz üzerinden küresel enerji tedarik zincirini bir baskı aracı olarak kullanmaya devam ederken, Trump yönetimiyle doğrudan bir diyaloğun başlatılması için Washington’ın atması gereken adımların netleşmesini bekliyor. Arakçi’nin açıklamaları, İran’ın dış politikada “diplomatik esneklik” yerine “koşullu güvenlik” prensibini önceliklendirdiğini ortaya koyuyor.