Hint Rafinerileri İran’ın Kara Listedeki Gemilerinden Uzaklaşıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Reuters haber ajansının konuya aşina dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, en az üç Hint petrol rafinerisi ile küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük bir enerji şirketi, İran’ın yeni kara listesine alınan gemilerle çalışmayı sonlandırmayı planlıyor.

Kararın, İran’ın petrol sevkiyatlarında kullanılan bazı gemilere ilişkin yayımladığı yeni kara listenin ardından gündeme geldiği belirtildi. Söz konusu şirketlerin, ticari ve operasyonel riskleri azaltmak amacıyla alternatif taşıma yöntemleri ve farklı gemi operatörleri üzerinde değerlendirme yaptığı ifade edildi.

Haberde, kararın Hint rafinerilerinin ham petrol tedarik zincirini ve bölgedeki enerji taşımacılığını etkileyebileceği kaydedildi. Şirketlerden ve İranlı yetkililerden konuya ilişkin henüz kamuoyuna yansıyan resmi bir açıklama gelmedi.