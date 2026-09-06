İran'dan ABD'ye: Saldırılar daha şiddetli olacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Körfez hattında barut kokusu her geçen dakika daha da keskinleşiyor. Sabah saatlerinde denizin ortasında patlayan füzelerin yankısı henüz dinmemişken, bölgedeki tansiyonu adeta tavan yaptıran açıklama doğrudan İran askeri kanadının en yetkili biriminden geldi. Washington ile Tahran hattındaki gerilimde artık ipler kopma noktasına ulaştı.

Tankere 4 Füzeli Vurucu Darbe

Sıcak çatışmanın fitilini ateşleyen ilk kıvılcım sabah saatlerinde çaktı. İran'ın Tesnim Haber Ajansı tarafından geçilen bilgilere göre, İran'a ait bir petrol tankeri Hark Adası'nın yalnızca 6 mil açığında seyir halindeyken ABD ordusunun füze saldırısına uğradı.

Hedef alınan dev tankere 4 füzenin isabet ettiği bildirildi. Saldırı anında gemide bulunan personelin hızlı bir müdahaleyle tahliye edildği ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Fakat denizde sular durulmadı, Tahran'ın beklenen sert yanıtı gecikmedi.

"Savaş Gemilerini Hedef Alırız"

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten kritik birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, yaşananların ardından açık bir ültimatom yayımladı. Karargah Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran devlet televizyonunda yaptığı değerlendirmede ABD yönetimine doğrudan meydan okudu.

ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını ısrarla sürdürmesi ve İran gemilerine yönelik saldırılarına devam etmesi durumunda rotanın doğrudan Amerikan donanmasına çevrileceğini belirten Zülfikari, bölgedeki askeri gemileri hedef almayı sürdüreceklerini vurguladı.

Tehdidin dozunu açıkça artıran Albay Zülfikari, "Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak." ifadesini kullandı.