Doğu Yemen’de Askeri Kampta Şiddetli Patlamalar: Suudi Destekli Güçlerde Ağır Kayıplar

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in doğusunda hareketliliğin yoğun olduğu bir bölgede, Suudi Arabistan destekli unsurların toplandığı askeri kampa yönelik olduğu değerlendirilen patlamalar, bölgedeki güvenlik dengelerini sarstı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, kampta ardı ardına yaşanan şiddetli patlamalar bölgede paniğe neden oldu.

Patlamaların ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve acil durum ekibi sevk edildi. Sağlık merkezlerine getirilen yaralıların durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, sahadan gelen ilk raporlar “ağır kayıplar” yaşandığını doğruluyor. Kampın stratejik önemi ve içerisinde çok sayıda askeri unsurun bulunması, can kaybının yüksek olma ihtimalini güçlendiriyor.

Olayın bir sabotaj mı yoksa teknik bir mühimmat kazası mı olduğu konusunda henüz net bir bilgi verilmedi. Suudi destekli güçlerin bölgedeki operasyonel kapasitesini zayıflatmayı amaçlayan bu gelişme, bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı bir döneme denk gelmesi açısından dikkat çekiyor. Güvenlik birimlerinin bölgede incelemelerini sürdürdüğü ve olası yeni saldırılara karşı önlemlerin artırıldığı gelen bilgiler arasında.