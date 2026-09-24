Avrupa’dan İsrail’e Kritik Ambargo: Denizaltı Projeleri Aksadı, Deniz Ablukası Endişesi Orduyu Sardı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusunun deniz kuvvetleri kapasitesini ve caydırıcılığını artırmayı hedefleyen modernizasyon programı, Avrupa merkezli yaptırımların gölgesinde büyük bir çıkmaza girdi. Özellikle kritik yedek parça tedarikinde yaşanan aksaklıklar ve İsrail gemilerinin Avrupa limanlarına erişiminin kısıtlanması, Tel Aviv’in “gizli silahı” olarak görülen denizaltı filosunun operasyonel yeteneğini sekteye uğrattı.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bakım ve onarım takviminin öngörülen sürenin gerisine düşmesi, sadece teknik bir sorun olarak değil, aynı zamanda ulusal güvenlik açığı olarak değerlendiriliyor. İsrailli yetkililer, denizaltı filosunun harbe hazırlık seviyesindeki bu düşüşün, bölgesel bir çatışma anında İsrail’in denizdeki hareket kabiliyetini kısıtlayabileceği uyarısında bulunuyor.

Ordunun üst düzey komuta kademesinde, yaşanan bu aksaklıkların rakiplerine karşı “deniz ablukası” riskini büyütebileceği endişesi hakim. Avrupa’nın “stratejik bağımlılığı” kıracak yeni tedarik yolları bulmakta zorlanan İsrail, dışa bağımlı savunma sanayii modelini sorgulamaya başlarken; diplomatik kanallarda Avrupa ülkelerine yönelik baskıların artırılması gündemde. Uzmanlar, tedarik zincirindeki bu kopukluğun devam etmesi halinde, İsrail’in Akdeniz’deki enerji ve ticaret yollarını koruma kapasitesinin orta vadede ciddi bir gerileme yaşayabileceğine dikkat çekiyor.