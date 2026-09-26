Washington Post İfşa Etti: Pentagon, İran ile Çatışmalardaki Yaralı Asker Sayısını Sessizce 37 Kişi Artırdı

Siyasi analistler, ABD yönetiminin Orta Doğu’daki çatışmalarda verdiği kayıpları olduğundan daha az gösterme çabasının, iç siyasetteki “İran ile doğrudan çatışma” korkusunu yönetme stratejisiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyor. Pentagon’un, yaralı sayısındaki bu 37 kişilik artışın nedenini (hangi bölgede veya hangi operasyonda meydana geldiğini) açıklamaktan kaçınması, sahadaki gerçek tablonun gizlenmeye çalışıldığı iddialarını güçlendiriyor.

Bu gelişme, bölgedeki tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde, Amerikan askerlerinin maruz kaldığı risklerin boyutunu ve Washington’ın “bölgesel savaşta taraf değiliz” söyleminin aksine, sahadaki aktif çatışma halinin derinliğini gözler önüne seriyor. Resmi makamlardan bir açıklama gelmemesi, bölgedeki askeri varlığın maliyetinin kamuoyundan saklandığına dair şüpheleri derinleştiriyor.