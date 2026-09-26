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Washington Post İfşa Etti: Pentagon, İran ile Çatışmalardaki Yaralı Asker Sayısını Sessizce 37 Kişi Artırdı

26 Eylül 2026 - 18:21
News ID: 1870235
Washington Post İfşa Etti: Pentagon, İran ile Çatışmalardaki Yaralı Asker Sayısını Sessizce 37 Kişi Artırdı

Washington Post gazetesinin ortaya çıkardığı rapor, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) şeffaflık politikasına yönelik ciddi soru işaretleri doğurdu. Bakanlığın, İran ile yaşanan çatışmalar sırasında yaralanan Amerikan askeri personeli listesine, herhangi bir resmi gerekçe veya açıklama yapmaksızın 37 yeni isim daha eklediği ortaya çıktı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Pentagon’un resmi kayıtlarında yapılan bu sessiz güncelleme, Washington yönetiminin bölgedeki askeri angajmanlarının gerçek boyutlarına dair süregelen “bilgi saklama” eleştirilerini yeniden alevlendirdi. Gazetenin incelemesi, yaralı sayısındaki bu artışın herhangi bir kamuoyu bilgilendirmesi olmaksızın, veri tabanına gizlice işlendiğini gösteriyor.

Siyasi analistler, ABD yönetiminin Orta Doğu’daki çatışmalarda verdiği kayıpları olduğundan daha az gösterme çabasının, iç siyasetteki “İran ile doğrudan çatışma” korkusunu yönetme stratejisiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyor. Pentagon’un, yaralı sayısındaki bu 37 kişilik artışın nedenini (hangi bölgede veya hangi operasyonda meydana geldiğini) açıklamaktan kaçınması, sahadaki gerçek tablonun gizlenmeye çalışıldığı iddialarını güçlendiriyor.

Bu gelişme, bölgedeki tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde, Amerikan askerlerinin maruz kaldığı risklerin boyutunu ve Washington’ın “bölgesel savaşta taraf değiliz” söyleminin aksine, sahadaki aktif çatışma halinin derinliğini gözler önüne seriyor. Resmi makamlardan bir açıklama gelmemesi, bölgedeki askeri varlığın maliyetinin kamuoyundan saklandığına dair şüpheleri derinleştiriyor.

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