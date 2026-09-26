Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Pentagon’un resmi kayıtlarında yapılan bu sessiz güncelleme, Washington yönetiminin bölgedeki askeri angajmanlarının gerçek boyutlarına dair süregelen “bilgi saklama” eleştirilerini yeniden alevlendirdi. Gazetenin incelemesi, yaralı sayısındaki bu artışın herhangi bir kamuoyu bilgilendirmesi olmaksızın, veri tabanına gizlice işlendiğini gösteriyor.
Washington Post İfşa Etti: Pentagon, İran ile Çatışmalardaki Yaralı Asker Sayısını Sessizce 37 Kişi Artırdı
26 Eylül 2026 - 18:21
News ID: 1870235
Washington Post gazetesinin ortaya çıkardığı rapor, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) şeffaflık politikasına yönelik ciddi soru işaretleri doğurdu. Bakanlığın, İran ile yaşanan çatışmalar sırasında yaralanan Amerikan askeri personeli listesine, herhangi bir resmi gerekçe veya açıklama yapmaksızın 37 yeni isim daha eklediği ortaya çıktı.
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