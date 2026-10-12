Siyonist medyadan itiraf: İsrail hapishanelerinde Filistinli tutuklulara yoğun işkence

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail merkezli gazete Haaretz bir araştırma haberinde, son 18 ayda serbest bırakılan beş Filistinli tutuklunun ifadelerine dayanarak İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde işkence, aç bırakma, dayak ve tıbbi bakımdan mahrum bırakma uygulamalarını ortaya koydu.

Habere göre Filistinli tutuklular, Megiddo, Nafha, Ktziot, Ofer ve Damon cezaevleri ile Huwara’daki bir askeri gözaltı merkezinde kötü muamele ve insanlık dışı gözaltı koşulları bildirdi.

Bu tutuklular, vücut ağırlıklarının yüzde 15 ila 50’sini kaybettiklerini açıkladı. Ayrıca toplu cezalandırma, sık sık aşağılanma, uyuz hastalığının yayılması ve sağlık hizmetlerinin geciktirilmesinden söz ettiler.

Serbest bırakılan tutuklulara göre, Gazzeli Filistinlilerin gözaltı koşulları diğer Filistinli tutukluların durumundan bile daha ağır.

Raporun bir başka bölümünde, İsrail Cezaevi Teşkilatı’nın Eylül ayında 9.329 Filistinliyi “güvenlik tutuklusu” olarak gözaltında tuttuğu belirtildi.

Bu araştırmaya göre, bu kişilerin yalnızca yüzde 16’sı İsrail mahkemeleri tarafından mahkum edilmiş; geri kalanı yargılanmayı bekleyen tutuklular, idari gözaltındakiler ve İsrail’in “yasa dışı savaşçılar” olarak adlandırdığı kişiler dahil farklı kategorilerde yer alıyor.