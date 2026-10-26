Tahran’da Dörtlü Zirve: Rızai’den “Ramazan Savaşı” ve ABD Vurgusu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran’da gerçekleştirilecek İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan dörtlü istişare toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulunan İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi İbrahim Rızai, bölgedeki mevcut güvenlik yapısının “Ramazan Savaşı” ile birlikte kökten değiştiğini belirtti.

Rızai, dış müdahalelerin ve özellikle ABD askeri varlığının bölgesel sorunları çözmek bir yana, aksine güvensizliği artırdığını vurguladı. Washington yönetiminin askeri üsleri ve varlığıyla bölgeye güvenlik sağlamadığını ifade eden Rızai, bölge ülkelerinin kendi aralarındaki iş birliği ve diyalog mekanizmalarını güçlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Planlanan dörtlü zirvenin, dış aktörlerin müdahalesine gerek kalmaksızın bölgesel meselelerin ele alınması ve ortak güvenlik zemini oluşturulması açısından önem taşıdığı ifade edildi.