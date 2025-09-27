İran Uzay Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Vehid Yezdaniyan’dan Uzay Haftası Öncesi Önemli Duyurular

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Uzay Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Vehid Yezdaniyan, yaklaşan Uzay Haftası öncesinde yapacağı açıklamalarla uzay çalışmalarına ilişkin önemli gelişmeleri paylaşacaklarını bildirdi. Yezdaniyan, İran’ın son dönemde kaydettiği teknolojik ilerlemeler ve uydu fırlatma projeleri hakkında bilgi vereceğini ifade etti.

Yezdaniyan, özellikle İran’ın geliştirdiği Pars uydusunun ve Nahid-2 uydusunun ikinci modelinin yakın zamanda fırlatılmasının planlandığını belirtti. Bu projelerin ülkenin uzay bilimleri alanındaki kapasitesini güçlendirecek ve İran’ın bölgesel uzay yarışındaki yerini sağlamlaştıracak adımlar olduğuna dikkat çekti.

Yaklaşan Uzay Haftası etkinliklerinde, İran’ın ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uzay teknolojilerindeki yeni gelişmeler ile geleceğe yönelik stratejiler de kamuoyuna açıklanacak. Bu etkinlikler, İran’ın uzay bilimleri alanındaki kararlılığını ve kendine has programlarını sergileyecek önemli bir platform olacak.

Vehid Yezdaniyan’ın yapacağı duyurular, İran'ın uzay alanındaki faaliyetlerine dair merak edilen pek çok soruya cevap sunacak ve ülkenin uzaydaki hedeflerine dair net bir tablo çizecek. Bu gelişmeler, İran’ın uzay teknolojilerinde kendi gücünü artırma çabalarının bir göstergesi olarak uluslararası arenada da dikkatle takip ediliyor.