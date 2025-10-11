Siber Cephede Direniş: İşgal Rejiminin Bilgi Sistemleri Çöktü, Enerji ve Telekom Ağı Felç Oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı - ABNA - Direnişin çok boyutlu mücadele stratejisinin bir parçası olan siber operasyonlar, işgalci İsrail’in dijital güvenlik duvarlarını bir kez daha aşmayı başardı. Uzmanlar, savaşın farklı evrelerinde Tel Aviv yönetiminin bilgi sistemlerinin yaklaşık %40’ının ya tamamen devre dışı kaldığını ya da ciddi yavaşlamalarla işlevini kaybettiğini bildiriyor.

Enerji hatlarından telekomünikasyon merkezlerine kadar uzanan hedefli saldırılarda, özellikle kritik altyapılar üzerinde yoğun bir dijital baskı oluşturuldu. Direniş kaynakları, “Savaş sadece cephede değil, ekranın ardında da sürüyor. Düşman, artık hiçbir alanda güvende değil,” mesajını verdi.

Siber saldırıların, hem İsrail ordusunun iç iletişim ağlarını hem de kamu kurumlarını etkilediği, bazı bölgelerde internet erişimi ve veri akışının tamamen durduğu belirtildi. Bu durum, işgal rejiminin askeri planlama süreçlerinde ciddi bilgi akışı kesintilerine yol açtı.

Analistler, bu operasyonların direnişin gelişen kapasitesini ve modern savaş alanında dengeyi dönüştürme kabiliyetini ortaya koyduğunu ifade ediyor.

“Bugün direniş yalnızca toprağını savunmuyor; teknolojik üstünlüğü de ele geçiriyor,” değerlendirmesi öne çıktı.