Gazze’de Direnişin İç Temizliği: İşbirlikçi Çeteler Çökertildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze Şeridi’nde güvenlik birimleri, son haftalarda artan ihanet ve sabotaj girişimlerine karşı geniş çaplı bir operasyon başlatarak, İsrail istihbaratıyla bağlantılı yeni oluşumları hedef aldı. Operasyon, Gazze’nin kuzey ve orta kesimlerinde eşzamanlı olarak yürütüldü.

Yetkililer, yakalanan kişilerin savaşın yoğun döneminde İsrail’e istihbarat aktarımı ve provokatif saldırı hazırlıkları yaptıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Bu grupların, direnişin iç direncini kırmayı ve halk arasında güvensizlik ortamı yaratmayı amaçladığı belirtildi.

Gazze güvenlik güçleri, operasyonun başarıyla sonuçlandığını, “halkın güvenliği ve direnişin birliği için gereken her adımın atılacağını” vurguladı. Bölgedeki direniş kaynakları ise, bu çetelerin tasfiyesini “İsrail’in içerden çökertme planlarına verilen stratejik bir yanıt” olarak değerlendirdi.

Uzmanlara göre, Gazze’deki iç güvenlik operasyonları, hem işgalin istihbarat ağlarını dağıtmak hem de toplumsal dayanışmayı korumak açısından direniş için yeni bir dönüm noktası anlamına geliyor.