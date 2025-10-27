Gazze'de “Yeni Gazze” Projesi İçin İddia Edilen Dört Milis Grubu: Yasser Abu Shabab ve Diğerleri

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sağlanan metinde, Gazze'nin farklı bölgelerinde faal olduğu öne sürülen dört ayrı grup ayrıntılı şekilde tanımlanıyor. Metne göre bu gruplar “Gazze yeni” (New Gaza) adı verilen bir proje çerçevesinde yönetimi ele geçirmek amacıyla bir araya getirilmiş durumda.

Yasser Abu Shabab liderliğindeki grup: Metinde bu grup; uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve kara para aklama ile ilişkilendirilen, Sina Yarımadası ile sınır hattında suç faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen bir çetenin parçası olarak tanımlanıyor. Abu Shabab’ın, Tarabin kabilesine mensup Badavi (çöl) kökenli olduğu, Rafah’ta konuşlandığı, güney Gazze’de faaliyet gösterdiği ve görünürde en az iki bin unsur gösterdiği belirtiliyor. Metinde ayrıca Abu Shabab’ın işgal altındaki Rafah bölgesinde bulunduğu ve son dönemde Mahmud Abbas yönetimiyle ilişkilendiğine dair iddialar yer alıyor. Bu lider ve grubun varlığı ile ilgili uluslararası haber kaynaklarında da benzer tanımlamalar yer alıyor. Rami Hils (Rami Hils olarak aktarılan) grubu: Metin, ikinci grubun Rami Hils adlı bir lider etrafında örgütlendiğini; bu grubun El-Fetih ve Mahmud Abbas’ın teşkilatıyla ilişkili, Hamas karşıtı unsurlar olarak kuzey Gazze’de İsrail destekli bir yapı olduğu iddiasını içeriyor. İddialara göre bu grubun eleman toplama çabaları, İsrail tarafından sağlanan finansal kaynakların ve Mahmud Abbas’ın güvenlik aygıtının desteğinin etkisiyle artmaya çalışılmış; fakat bölgedeki tahliyeler ve belirsizlikler nedeniyle birçok kişinin katılmaktan kaçındığı aktarılıyor. Bu genel çerçeve, bölgede İsrail tarafından desteklendiği öne sürülen bazı milislerin varlığına dair haberlerle paralel olarak aktarılmaktadır. Hossam el-Astal liderliğindeki üçüncü grup: Metinde bu grubun güney Gazze’de konuşlu olduğu, BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) tarafından desteklendiği ve logo ile isim açısından Birleşik Arap Emirlikleri yanlısı Yemen gruplarını andırdığı iddia ediliyor. Ayrıca bu grubun Mahmud Abbas’ın teşkilatıyla bağlantılı olduğu ve Muhammed Dahlan gibi bölgedeki aktörler aracılığıyla yönlendirildiği öne sürülüyor. Gazze’de ortaya çıkan yeni milis oluşumlarına dair haberlerde Hossam/Husam el-Astal adı ve bölgesel bağlantılar gündeme gelmiştir. Ashraf el-Mansi ve “Halk Ordusu”: Sağlanan metne göre dördüncü grup, Ashraf el-Mansi önderliğinde “Halk Ordusu” adlı bir yapılanmayı kuzey Gazze’de yönetiyor. Metin, el-Mansi grubunu Gazze’deki en zayıf yarı-askeri yapı olarak nitelendiriyor; üye sayısının birkaç düzineyi geçtiğini ve yakında bastırılacağı iddia ediliyor. Bu grubun bölgedeki diğer milis oluşumlarıyla koordinasyon içinde olduğu ve “Yeni Gazze” çerçevesinde yer aldığı öne sürülüyor. Bazı haber kuruluşları ve bölge kaynakları da kuzeydeki benzer milis oluşumlarına ve onların İsrail ile ilişkilerine dikkat çekmiştir.

Metin ayrıca şu değerlendirmeleri içeriyor: Hiçbir grubun tek başına Gazze’deki direniş güçleri ile başa çıkamayacağı, birlikte bile bu milislerin toplam gücünün 3.000 kişiyi bulmayacağı; halk desteğine sahip olmadıkları; ve direniş ile Gazze halkı karşısında “çabuk yok olacakları” iddiası bunlar arasında. Metinde ayrıca Netanyahu, Mahmud Abbas’ın güvenlik teşkilatları ve bazı Arap ülkelerinin buleşik bir “anti-Hamas ordusu” kurma çabalarında bulunduğu; ancak bunun mümkün olmayacağı yönünde bir değerlendirme yer alıyor. Bu ifadeler, sağlanan metnin aktardığı iddia ve yorumsal tespitler olarak sunulmaktadır.

Gelişmeler ve iddialarla ilgili olarak uluslararası medya organları, bazı kabile liderleri ve yeni kurulan milis gruplarının Gazze içindeki rolüne dair görüntü ve raporlar yayımladı; ayrıca bazı haber kaynakları İsrail tarafından belirli klan veya silahlı gruplara destek verildiğine ilişkin iddiaları aktardı. Bu konu, Gazze'deki insani durum, güvenlik ve bölgesel politikalar açısından uluslararası tartışma ve endişe kaynağı olmaya devam ediyor.