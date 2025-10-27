  1. Ana Sayfa
Siyonist rejimde Netanyahu'ya karşı tepkiler büyüyor

27 Ekim 2025 - 17:37
News ID: 1743501
Siyonist İsrail’de Netanyahu’nun yolsuzluk davası yeniden tartışma konusu oldu. Partisinden muhalif isim Yair Golan, Netanyahu’yu “suçlu olduğu için af isteyen lider” olarak niteledi. Trump’ın da bu davaya müdahil olup sürecin durdurulmasını istemesi, ABD’nin Siyonist rejim içindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu. İşgal rejimi hem dış cephede direnişle hem de içeride çürümüş siyasi sistemle mücadele ediyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Siyonist rejim parlamentosundaki sözde “Demokratlar Partisi” lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu hedef alarak “Masum olan biri af talep etmez” dedi.

Golan, Netanyahu’nun “siyasi ve kişisel kurtuluş için umutsuzca bir kampanya yürüttüğünü” belirtti. Bu açıklama, İsrail parlamentosunda Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının durdurulması girişimlerinin tartışıldığı sırada yapıldı.

Daha önce de ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Siyonist rejimin yargı makamlarına çağrıda bulunarak Netanyahu’nun yolsuzluk davasının durdurulmasını istemişti. Böylece Washington’un İsrail’deki iç siyasete doğrudan müdahalesi bir kez daha görünür hale geldi.

Bu gelişme, işgal rejiminin iç yapısındaki çürümenin ve liderlik krizinin açık göstergesi olarak yorumlanıyor. Gazze’de binlerce sivilin kanı üzerine kurulu bu rejim, şimdi içeriden yolsuzluk, rüşvet ve iktidar kavgalarıyla sarsılıyor.

