Venezuela’dan Sert Çıkış: “Washington, Caracas’ta Rejim Değil, Servet Avında”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Venezuela–İran hattında yükselen diplomatik dayanışma, ABD’nin bölgedeki baskı politikalarına karşı yeni bir cephe niteliği kazanıyor. Tahran’da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Venezuela’nın İran Büyükelçisi, Washington yönetiminin Karakas’a yönelik adımlarının “demokrasi” ya da “insan hakları” söylemiyle ilgisi olmadığını vurguladı.

Büyükelçi açıklamasında, “ABD’nin tek amacı, Venezuela’nın enerji, maden ve tarım kaynaklarını kontrol altına almaktır. Halkın seçtiği hükümeti devirmek için ekonomik ambargoları, dezenformasyon kampanyalarını ve siber saldırıları birlikte kullanıyorlar,” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, son haftalarda ABD’nin Venezuela’ya yönelik yeni yaptırım tehditlerinin ardından geldi. Washington, Maduro hükümetine bağlı bazı petrol şirketleri ve banka yöneticilerini hedef almış, Caracas yönetimi ise buna karşılık “egemenliğe müdahale” suçlamasında bulunmuştu.