Tahran’dan Ankara’ya Dostluk Mesajı: “Ortak Tarih ve Ekonomi İlişkilerimizin Teminatı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, haftalık basın toplantısında Türkiye ile olan ikili ilişkilere dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sözcü, “İran ve Türkiye, sadece komşu iki ülke değil, aynı zamanda ortak bir tarih ve kaderi paylaşan iki bölgesel güçtür. Aramızdaki ilişkiler karşılıklı saygı, ortak çıkar ve istikrarlı bir geleceğe dayanıyor,” ifadelerini kullandı.

Sözcü, özellikle son dönemde artan ticaret hacmine ve enerji alanındaki iş birliklerine dikkat çekerek, “Ortak ekonomik kapasitemiz her iki ülke halkına da fayda sağlayacak şekilde kullanılmalıdır. Yakında yapılacak ortak ekonomik komisyon toplantısı, bu vizyonun somut adımlarını belirleyecek,” dedi.

Tahran yönetimi, Türkiye ile enerji, ulaştırma, gümrük kolaylığı ve sınır güvenliği gibi alanlarda kapsamlı iş birliğini hedefliyor. Yetkililer, bölgesel ticaret koridorlarının güçlendirilmesinin hem ekonomik hem de stratejik açıdan önem taşıdığını ifade ediyor.

Ankara’dan da benzer olumlu mesajlar gelirken, uzmanlar bu yakınlaşmanın bölgedeki dış müdahalelere karşı yerel dayanışmayı güçlendireceği görüşünde.

Direniş eksenine yakın çevreler, İran-Türkiye iş birliğini, Batı merkezli baskı politikalarına karşı bölgesel bağımsızlığın pekişmesi açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriyor.