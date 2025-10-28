Vatan Partisi’nden Aliyev’e Çağrı: “İsrail ile Normalleşme Değil, Filistin’le Dayanışma Zamanı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye Vatan Partisi Genel Başkanı, Bakü’de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı’na sert tepki gösterdi. İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılabilecek adımların Azerbaycan halkının onurlu geçmişine gölge düşüreceğini belirten parti lideri, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e çağrıda bulunarak konferansın iptal edilmesini istedi.

Açıklamasında, “Kardeş Azerbaycan, tarih boyunca emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı onurlu bir duruş sergilemiştir. Bu kimlik, siyonist işgal rejimiyle yan yana gelmekle değil, direnişin safında yer almakla korunur,” ifadelerini kullandı.

Parti yetkilileri, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü katliamların ardından herhangi bir normalleşme girişiminin “Filistin davasına ihanet” anlamına geleceğini belirtti. Açıklamada ayrıca, “Bu tür girişimler, sadece Siyonist rejime meşruiyet kazandırmaya hizmet eder. Oysa bölgemizin ihtiyacı birlik, dayanışma ve emperyalizme karşı ortak direniştir,” denildi.

Bakü kamuoyunda da konferansa yönelik tepkiler artarken, birçok sivil toplum kuruluşu ve aktivist, sosyal medya üzerinden “Azerbaycan Filistin’in yanındadır” etiketiyle dayanışma mesajları paylaştı.

Analistler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının, ortak tarih ve direniş ruhuyla şekillendiğini vurguluyor. Gözlemcilere göre, İsrail’le normalleşme yerine bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi, hem Bakü’nün hem de Ankara’nın stratejik çıkarlarına daha uygun bir çizgi oluşturuyor.