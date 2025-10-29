Katil İsrail Gazze'yi vurdu, sözde "Barış Elçisi" Trump destek çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’deki kırılgan ateşkesi kendi provokasyonlarıyla defalarca ihlal eden katil İsrail, bu kez “Hamas’ın ateşkes ihlali” iddiasını bahane ederek sivil yerleşim bölgelerini hedef aldı. Refah’ta yaşanan bir çatışmayı gerekçe gösteren işgal güçleri, Gazze’ye yeniden bomba yağdırdı. Saldırılarda 24’ü çocuk olmak üzere en az 63 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

Katil Netanyahu, “daha güçlü saldırılar” talimatı vererek sivillere yönelik katliamları bizzat onayladı. Washington yönetimi de bir kez daha Tel Aviv’in yanında saf tuttu. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları “meşru müdafaa” olarak niteledi ve “Hamas gerekeni yapmazsa yok edilecek” ifadeleriyle Filistin direnişini açıkça hedef aldı.

Gazze’deki direniş kaynakları ise İsrail’in iddialarını reddederek ateşkese bağlı olduklarını vurguladı. Hamas, Refah’taki saldırıyla ilgilerinin olmadığını, İsrail’in ihlalleri nedeniyle rehinelerin kalıntılarının tesliminin ertelendiğini bildirdi.

Öte yandan İzzeddin el-Kassam Tugayları, enkaz altında yürüttükleri arama çalışmaları sırasında İsrailli iki askerin cesedine ulaşıldığını duyurdu. Kassam Tugayları, işgalcilerin saldırılarının devam etmesi halinde rehine dosyasının tamamen askıya alınabileceğini belirtti.

İsrail medyasına göre Tel Aviv yönetimi, ABD’nin bilgisi dahilinde Gazze’deki “sarı hat” sınırını ihlal ederek kontrol alanını genişletmeye başladı. Bu, Washington’un ateşkes sürecini sadece kâğıt üzerinde tuttuğunu, fiiliyatta ise İsrail’in yeni işgal hamlelerine onay verdiğini gösteriyor.

Gazze’deki insani felaket büyürken, İsrail rejimi sahte cenaze iddialarıyla kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor. Kızılhaç’a teslim edilen son cenazenin daha önce tanımlanmış bir rehineye ait olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen Tel Aviv yönetimi, Hamas’ı suçlayan açıklamalarla saldırılarını meşrulaştırma çabasını sürdürüyor.

Direniş kaynakları, “Gazze’deki yıkım koşullarına rağmen kalan cesetleri bulmak için tüm imkânları seferber ediyoruz” açıklamasında bulunarak İsrail’in dezenformasyon kampanyasına yanıt verdi.