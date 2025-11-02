Laricani: İran, Düşman Baskılarına Ulusal Direnişle Karşılık Verecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ülkenin karşı karşıya olduğu dış baskılar ve yaptırımlar hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Devlet televizyonuna konuşan Laricani, “Düşmanların amacı İran halkının iradesini zayıflatmak, ülkeyi teslimiyet çizgisine çekmektir. Ancak bu millet, tarih boyunca baskılara boyun eğmedi, şimdi de eğmeyecek” ifadelerini kullandı.

Laricani, Batı’nın dayattığı siyasi ve ekonomik şartların İran’ın bağımsızlık çizgisini hedef aldığını belirterek, “Bizim için bağımsızlık, sadece bir slogan değil, kimliğimizin bir parçasıdır. Sonucu önceden belirlenmiş, tek taraflı müzakereler bizim için geçersizdir” dedi.

İranlı yetkili, ulusal dayanışmanın ve direnişin her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, “Düşman cephesi baskıyı artırdıkça, İran halkı daha da kenetlenecektir. Bizim cevabımız teslimiyet değil, direniştir” diye konuştu.

Analistler, Laricani’nin bu açıklamalarının özellikle Batı’nın İran’a yönelik yeni yaptırım planlarının gündemde olduğu bir dönemde dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Tahran yönetimi, son dönemde ekonomik yaptırımlar ve siyasi baskılara rağmen bölgesel etkisini artırarak “direniş ekseni” içindeki rolünü güçlendirmeye devam ediyor.