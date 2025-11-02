Colani’nin ABD Ziyareti: Washington Üzerinden İsrail-Suriye Görüşmeleri mi Başlatılıyor?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye sahasında faaliyet gösteren silahlı yapılarla ilgili dikkat çekici bir iddia uluslararası kulisleri hareketlendirdi. Güvenlik ve diplomasi çevrelerinden sızan bilgilere göre, Heyet Tahrir eş-Şam lideri Ebu Muhammed el-Colani’nin 10 Kasım’da gizli bir ziyarette bulunmak üzere Washington’a davet edildiği öne sürüldü.

Kaynaklar, ziyaretin ABD’nin Orta Doğu’daki yeni denge arayışının bir parçası olarak planlandığını, Colani’nin burada eski ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesinin beklendiğini aktardı. İddiaya göre görüşme, Washington’un arabuluculuğunda “beşinci İsrail-Suriye müzakereleri”nin yeniden başlatılması için bir adım niteliği taşıyor.

Siyasi gözlemciler, bu planın sahada direniş çizgisine karşı yeni bir cephe oluşturma amacını taşıdığını değerlendiriyor. Zira ABD’nin, Suriye dosyasını hem Tel Aviv hem de Ankara üzerinden yeniden şekillendirme çabasına girdiği, HTŞ liderinin bu süreçte “ara figür” olarak kullanılmak istendiği ifade ediliyor.

Bölge uzmanlarına göre Colani’nin Washington temasları, Suriye halkının yıllardır süren direnişine gölge düşürme ve işgal politikalarını meşrulaştırma girişimlerinin bir parçası olabilir. Direniş çevreleri, “Suriye’nin geleceği emperyal merkezlerde değil, sahada direnen halkların iradesiyle belirlenecektir” mesajını yineliyor.