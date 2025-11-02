Trump’tan Nijerya’ya Tehdit: “Hristiyanların Öldürülmesine İzin Veriliyor” Diyerek Müdahale Sinyali Verdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir basın toplantısında Nijerya yönetimini hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Trump, “Nijerya hükümeti, Hristiyanların öldürülmesine sessiz kalıyor. Bu kabul edilemez. Eğer derhal önlem alınmazsa, ABD olarak biz harekete geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca Washington yönetimine Nijerya’ya sağlanan tüm mali ve askeri yardımların askıya alınması talimatını verdiğini açıkladı. Beyaz Saray kaynaklarına göre, Trump yönetimi Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya’da “insan hakları ihlalleri” gerekçesiyle olası bir askeri operasyon seçeneğini gündemine aldı.

Ancak bölge analistleri, bu açıklamaların insani kaygılardan ziyade jeopolitik hesaplara dayandığını belirtiyor. Afrika’nın enerji zengini ülkelerinden biri olan Nijerya’nın, özellikle Çin ve Rusya ile geliştirdiği ekonomik ilişkiler, Washington’un bölgedeki çıkarlarını tehdit ediyor.

Nijeryalı yetkililer, Trump’ın iddialarını “asılsız ve provokatif” olarak nitelendirdi. Abuja yönetiminden yapılan açıklamada, “Ülkemizdeki iç meseleleri bahane ederek dış müdahale çağrısı yapmak, Afrika’nın bağımsızlığını hedef almaktır” denildi.

Siyasi gözlemciler, Trump’ın bu çıkışının yalnızca Nijerya’ya değil, Afrika genelinde ABD’nin nüfuzunu artırma çabasına işaret ettiğini belirtiyor. Washington’un “dini özgürlük” söylemini, tıpkı Orta Doğu’da olduğu gibi, Afrika’da da askeri varlığını meşrulaştırmak için kullandığı yorumları öne çıkıyor.