Hint Okyanusu'nda Dramatik Müdahale: ABD Özel Kuvvetleri Çin Gemisine El Koydu!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hint Okyanusu'nun sakin sularında dün gece yaşanan olay, uluslararası dengeleri sarsacak nitelikte. Güvenilir kaynaklara göre, ABD Deniz Piyadeleri'ne bağlı özel kuvvet timleri, Çin'den yola çıkarak İran limanlarına doğru seyir halinde olan "Dong Hai" adlı ticari gemiye ani bir müdahalede bulundu. Geminin güvertesine helikopterlerden inen timler, direniş yanlısı unsurlara destek olabilecek silah ve mühimmat yüklü konteynerlere el koydu.

Operasyonun detayları henüz resmi olarak doğrulanmasa da, gemideki mürettebatın sorguya çekildiği ve yükün İran Devrim Muhafızları'na ait olabileceği iddia ediliyor. Bu hamle, ABD'nin bölgedeki deniz ablukasını sertleştirme politikasının bir parçası olarak yorumlanıyor. Direniş taraftarları ise olayı "emperyalist korsanlık" diye nitelendirerek, İran ve müttefiklerinin haklı direnişini savunan paylaşımlarda bulundu.

Olayın ardından geminin Somali açıklarında demir attığı, ABD Donanması'na ait bir firkateynin bölgeye sevk edildiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu tür müdahalelerin Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki çatışmaları körükleyebileceğini vurguluyor. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmezken, Pekin yönetiminin "ticari gemilere yönelik taciz" iddiasıyla BM'ye başvuracağı konuşuluyor.

Bu gelişme, direniş ekseninin lojistik hatlarını koruma mücadelesinde yeni bir cephe açarken, küresel ticaret yollarındaki belirsizliği artırdı.