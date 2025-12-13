Rusya-İran İttifakı Zirvede: Nükleer ve Enerji Hamleleri Emperyalizme Karşı Direnişi Güçlendiriyor!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Moskova'nın karlı sokaklarında bugün tarihi bir anlaşma imzalandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian arasındaki zirve, iki ülke arasındaki bağları nükleer reaktör projelerinden petrol ve gaz boru hatlarına kadar genişletti. Rus Rosatom'un Bushehr Nükleer Santrali'ni genişletme taahhüdü, İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini artırırken, direniş cephesine teknolojik üstünlük sağlıyor.

Kaynaklar, anlaşmanın kritik altyapı ayağında İran'ın Karun Nehri havzasındaki baraj ve liman yenileme projelerine Rusya'nın 5 milyar dolarlık kredi paketi ayırdığını belirtiyor. Enerji entegrasyonunda ise Hazar Denizi üzerinden yeni bir gaz hattı planı devreye giriyor; bu hat, direniş müttefikleri Suriye ve Lübnan'a kesintisiz akış vaat ediyor. İki lider, "Ortak ekonomik kalkan" diyerek yaptırımlara karşı ruble-rial takas mekanizmasını devreye soktu.

Bu adımlar, ABD ve İsrail'in baskılarına rağmen direnişin lojistik omurgasını sağlamlaştırıyor. Analistler, Pekin'in de dahil olacağı üçlü eksenin yakında Şanghay İşbirliği Örgütü'nde resmiyet kazanacağını söylüyor. Tahran'dan gelen ilk tepkiler coşkulu: "Bu, emperyalizmin çöküşünün habercisi."

Zirvenin ardından Putin, "İran kardeşlerimizin yanındayız" derken, Pezeshkian BM'de "haklı direniş" vurgusu yaptı. Bölgesel dengeler değişirken, enerji piyasaları da bu ittifaktan etkileniyor.