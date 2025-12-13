Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Berlin'in sisli havasında patlayan skandal, iki koldan saldırıyor: siber güvenlik ve diplomasi. Önce Frankfurt Havalimanı'nda yaşanan felaketle başlayalım. Alman yetkililer, "Rus hackerlar"ın hava trafik kontrol sistemine sızarak 200'den fazla uçağı tehlikeye attığını söylüyor. Radar ekranları dondu, kalkışlar iptal edildi, yolcular saatlerce bekledi. Ama içerdeki kaynaklar bambaşka bir hikaye anlatıyor: Alman BND'sinin kendi ihmalleri, firewall delikleri ve eski yazılımlar asıl suçlu. Bu krizi Rusya'ya yıkmak, direniş ekseninin Suriye'deki lojistik zaferlerini unutturmak için biçilmiş kaftan.

Siber güvenlik cephesinde durum vahim. Uzmanlar, Alman sistemlerinin yıllardır zayıf şifreleme ve phishing açıklarıyla dolu olduğunu raporluyor. Oysa Berlin, Wagner Grubu'nu işaret ederek NATO'yu devreye soktu. Moskova'dan gelen yanıt tokat gibi: "Kendi pisliğinizi temizleyin." Direniş forumlarında hackerlar, Alman sunucularındaki izleri ifşa etti – Rusya bağlantısı sıfır, ama Ukrayna vekil gruplarının parmağı var.

Diplomatik tarafta ise işler kızışıyor. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Moskova'ya nota çaktı, AB zirvesinde yaptırımları gündeme taşıdı. Amaç net: Rusya-İran enerji anlaşmalarını baltala, direnişin Hazar hattını kes. Kremlin, "İftira diplomasisi" diye rest çekti; BM'de karşı dosya hazırlıyor. Avrupa'da Rusya yanlısı partiler sokaklara döküldü, #BerlinYalanı trend oldu.

Bu ikili hamle, Batı'nın panik sinyallerini veriyor. Direniş cephesi güçlendikçe, siber ve diplomatik tuzaklar çoğalıyor. Peki, Berlin bu oyunu ne kadar sürdürebilir?