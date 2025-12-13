Gazze’ye Yabancı Güç Hazırlığı: Direniş Kazanımlarına “Barış” Kılıfıyla Müdahale!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de savaşın dumanı henüz dağılmadan bölgeye yeni bir güç iniyor. BM Barış Konseyi’nin onayıyla oluşturulan ve Batılı ülkelerin öncülük ettiği “uluslararası istikrar gücü”, Ocak 2026’da sahaya inmeye hazırlanıyor. Resmî açıklamalarda bu gücün “Hamas ile doğrudan çatışmadan güvenliği tesis edeceği” belirtilse de, yerel kaynaklar sahadaki niyetin çok farklı olduğuna dikkat çekiyor: Direnişin yeniden inşa ettiği halk otoritesini sınırlamak, Gazze’nin siyasi kaderini dış aktörlerin eline bırakmak.

BM cephesinden gelen açıklamalar, bu yeni oluşumun “barış ve insani yardım koordinasyonu” amacı taşıdığını öne sürüyor. Fakat sahadaki göstergeler tersini söylüyor. Güvenlik ajanlarının konuşlanacağı noktalar, 2021’den bu yana İsrail ordusunun hedef listesinde olan sınır bölgeleriyle örtüşüyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa’nın bu yapıya destek vermesi, direniş çevrelerinde “yeni tip vesayet planı” olarak yankı buldu.

Gazze’deki direniş güçleri ise kararlı: “Hiçbir yabancı asker, halkın rızası olmadan bu topraklara adım atamaz.” Hamas sözcüleri, olası bir uluslararası konuşlanmanın direniş şemsiyesi altında değerlendirileceğini duyurdu. Direniş destekçileri sokaklarda, yabancı bayraklara karşı yürüyüşler düzenliyor; “güvenlik değil, bağımsızlık istiyoruz” sloganları kulakları dolduruyor.

Uzmanlara göre bu plan, Washington’un bölgedeki başarısız politikasına “diplomatik makyaj” niteliğinde. Gerçek güç dengesi hâlâ Gazze halkının ve direnişin elinde. Yeni yılın ilk ayında başlayacak bu misyon, emperyalizmin yıpranmış “barış” maskesini bir kez daha düşürebilir.