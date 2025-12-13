Karayiplerde Tehlikeli Gövde Gösterisi: ABD’nin Venezuela Üzerindeki Uçuşları Gerilimi Tırmandırıyor!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington yönetimi, Karayip sularında tansiyonu yeniden yükseltti. Pentagon’un açıkladığı tatbikat verileriyle uyumlu şekilde, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-15 savaş jetleri, B-1B bombardıman uçakları ve insansız keşif dronları son üç haftadır Venezuela kıyı şeridi boyunca alçak irtifa uçuşları yapıyor. “Bölgesel devriye” adı verilen bu operasyonlar, aslında Caracas yönetimine karşı doğrudan bir psikolojik baskı hamlesi olarak okunuyor.

Venezuela Savunma Bakanlığı’ndan sert bir açıklama geldi: “Egemenliğimizin sınandığı her girişim karşılık bulacaktır.” Ordunun radar sistemlerini hazır konuma geçirdiği, kıyı bölgelerinde hava savunma tatbikatlarının hızlandırıldığı bildirildi. Direniş çizgisinde yer alan analistler, Washington’un bu uçuşları enerji hatlarını, özellikle de Orinoco petrol bölgesini hedef alan ön hazırlık olarak yorumluyor.

ABD’nin bu hamlesi, Latin Amerika’da son dönemde artan direniş dayanışmasına denk geldi. Venezuela, Nikaragua ve Küba liderleri geçen hafta Caracas’ta bir araya gelerek "anti-emperyalist savunma anlaşması" üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Maduro, “Korkmuyoruz, halk devrimini gökyüzünden de savunuruz” diyerek Washington’a meydan okudu.

Uzmanlar, ABD’nin bölgedeki askeri baskıyı artırarak hem enerji darboğazını kontrol etmeye hem de Latin Amerika’daki bağımsız blokları sindirmeye çalıştığını belirtiyor. Ancak tarih gösteriyor ki, Karakas semalarında yankılanan jet sesleri halkın direniş ruhunu daha da güçlendiriyor.