Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Brüksel, Paris ve Kiev hattında günlerdir süren kapalı görüşmeler, Batı cephesindeki yeni çatlakları gözler önüne serdi. Ukrayna liderliği, doğu bölgelerinde Rusya’nın fiilî kontrolünü kırmak için diplomasi seçeneğini masaya koyarken, Avrupa ülkeleri ABD’nin somut garanti vermeden hiçbir anlaşmayı desteklemeyeceklerini açıkladı. Konunun perde arkasında ise Washington’a duyulan derin güvensizlik yatıyor.

Yetkililer, Beyaz Saray’dan “açık savunma taahhüdü” ve “hava koruma kalkanı desteği” talep edildiğini doğruladı. Ancak ABD tarafı, artık Ukrayna savaşına sınırsız kaynak ayırmak istemiyor. Bu durum, Avrupa’daki direniş karşıtı bloğu giderek zorlarken, Rusya’nın diplomatik hamlelerini güçlendiriyor. Moskova, “Batı bloku çözülüyor” diyerek gelişmeleri memnuniyetle karşıladı.

Direniş yanlısı analistler, tabloyu “Batı hegemonyasının yorgunluğunun itirafı” diye nitelendiriyor. Çünkü sahada üstünlüğü kaybeden Kiev, şimdi diplomasi masasında da ABD’nin gölgesine muhtaç halde. Avrupa’da ise Almanya ve Fransa, Rusya’yla uzun soluklu çatışma istemediklerini açıkça dile getiriyor. Bu yönelim, Ukrayna konusunda “zoraki birlik” görüntüsünü iyice sarsıyor.

Öte yandan Washington’un, yeni bir güvenlik garantisi vermesi durumunda bile bunun “askerî değil, siyasi temelli” olacağı konuşuluyor. Yani Batı, artık Ukrayna için savaşmaktan ziyade, kontrolü masada tutmanın yollarını arıyor. Rusya içinse bu tablo net bir veri sunuyor: Direniş toprakta değil, artık diplomasi masasında da üstünlük kazanıyor.