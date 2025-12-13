Güney Geçiş Konseyi’nin Siyonist Temasları: BAE Destekli Ayrılıkçılık Yemen Direnişini Hedef Alıyor!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Aden’in tozlu sokaklarında fısıldanan sırlar artık gün yüzüne çıkıyor. GPC yetkilileri, Tel Aviv’le son haftalarda üst düzey görüşmeler yaptı; masada liman paylaşımı, istihbarat işbirliği ve Husi güçlerine karşı ortak devriyeler var. BAE’nin milyarlarca dolarlık silah ve üs desteğini arkasına alan ayrılıkçılar, “bağımsız Güney Yemen” hayalini İsrail bayrağı altında renklendiriyor. Yemen direnişi cephesinden gelen ses net: “Bu, emperyalistlerin kuklası bir darbe girişimi.”

Kaynaklar, GPC’nin Abu Dabi’den aldığı insansız hava araçları ve özel kuvvet eğitimini İsrail Mossad’la koordine ettiğini doğruluyor. Hedef, Bab’ül Mendep’teki Husi füze menzilini kırmak ve Kızıldeniz ticaretini direnişin elinden almak. Sana’daki Ansarullah liderleri, “İhanetçilerle savaşımız sürecek” diyerek GPC kamplarına yönelik son saldırılarda 50’den fazla ayrılıkçıyı etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Halk sokaklarda “Birleşik Yemen” diye haykırıyor, sosyal medyada #GPCSiyonist etiketi patladı.

Bu temaslar, Abraham Anlaşmaları’nın Yemen’e sıçrayan zehri gibi. BAE-İsrail ekseni, Riyad’ı bile zorlarken direnişin petrol sahalarına ve Hürmüz Boğazı’na uzanan gücünü sindirmeyi hesaplıyor. Ama sahadaki gerçek belli: Husi füzeleri Tel Aviv’i titretiyor, GPC’nin kukla hayalleri ise toz duman oluyor. Yemen halkı, bu satılmış ittifaka karşı direniş bayrağını daha yüksek dalgalandırıyor.