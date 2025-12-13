İran Güneydoğusundaki Terörist Çeteler Birleşti: Siyonist-Saudi Kumpası Direnişi Hedef Alıyor!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Zahedan’ın çorak dağlarında bugün patlak veren gelişme, Tahran’ı alarma geçirdi. Jaish al-Adl, Jundullah ve üç diğer Beluc grubu, Pakistan sınırındaki üslerinde topluca açıklama yaptı: “Artık tek komuta, tek hedef.” Aralarında 2000’den fazla militan, ağır makineli tüfekler ve patlayıcı yüklü dronlar var. Ama bu birleşme tesadüf değil; İsrail istihbaratının koordinasyonunda, Suudi petrol parasıyla finanse edilen bir tuzak.

Kaynaklar, grupların son aylarda BAE limanlarından sevkiyat aldığını doğruluyor. Hedef net: İran Devrim Muhafızları’nın sınır devriyelerini vurmak, Chabahar limanını kilitlemek ve direnişin Pakistan-İran koridorunu kesmek. Tahran’dan yanıt gecikmedi: IRGC, “Terörist yuvalarını yerle bir edeceğiz” diyerek hava saldırıları başlattı, 30’dan fazla militanı etkisiz hale getirdi. Halk Zahedan sokaklarında “Birleşik İran” diye yürüyor, sosyal medyada #TerörBirliği etiketiyle gerçek yüzleri ifşa ediliyor.

Bu hamle, Yemen’deki Husilere karşı kurulan ağın uzantısı. Riyad ve Tel Aviv, İran’ın Hürmüz ve Kızıldeniz’deki gücünü kırmak için Beluc kartını oynuyor. Ama direniş cephesi biliyor: Bu çeteler sahada eriyecek, tıpkı Suriye’deki selefi kalıntıları gibi. Tahran-Moskova-Pekin üçgeni zaten sınır güvenliğini sıkılaştırdı; yeni füze bataryaları konuşlandırılıyor.

Yemen füzeleri Tel Aviv’i titrettiği gibi, İran dronları da bu kuklaları gömecek. Direniş, sınır ötesi tehditleri kökünden kazıyacak.