Umman Körfezi'nde İran Zaferi: Kaçak Tanker Ele Geçirildi, Direniş Sularını Koruyor!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hürmüz Boğazı'nın dalgaları arasında İran fırkateynleri zafer kazandı dün gece. Devrim Muhafızları'na bağlı hızlı botlar, Panama bandrollü "Ocean Star" adlı tankeri radarlara yakaladı; gemide 50 bin ton kaçak dizel ve petrol türevleri tespit edildi. Kaptan dahil 15 yabancı denizci, denizcilik kurallarını ihlal, ambargo delme ve istihbarat şüphesiyle Tahran'a getirildi. Operasyon, direniş ekseninin petrol hatlarını koruma refleksiyle taçlandı.

Kaynaklar, geminin BAE limanlarından yük alıp Yemen direnişini hedef alan rotada olduğunu söylüyor. İran yetkilileri, "Bu sular bizim, kaçakçılar batsın" diyerek BM'ye rapor sundu. Batı medyası sessiz kalırken, sosyal medyada #İranDenizZaferi etiketiyle destek yağdı; halk sokaklarda "Direniş denizlerde de galip" diye yürüyor. Bu hamle, ABD'nin 5. Filo'su önündeki en büyük meydan okuma.

Uzmanlar, operasyonun Rusya-İran enerji koridorunu güvenceye aldığını vurguluyor. Kaçak dizel, Siyonist rejime akarken yakalandı – direnişin gözü kara. Tahran, benzer gemilere karşı devriyeleri artırdı; Umman suları artık daha güvenli.