İsrail, Yunanistan ve GKRY ile bağlarını geliştiriyor: Türkiye karşıtı kirli ortaklık

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist işgal rejimi ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında askeri işbirliğini derinleştiren üçlü çalışma planının, geçen hafta GKRY’de imzalandığı açıklandı. Söz konusu adım, Doğu Akdeniz’de direniş eksenine karşı yeni bir askeri ve güvenlik hattı oluşturma çabasının parçası olarak değerlendiriliyor.

Siyonist rejime bağlı işgal güçlerinden yapılan açıklamaya göre, üçlü çalışma planına ek olarak 2026 yılı için işgal ordusu ile Yunanistan ordusu ve işgal ordusu ile GKRY ordusu arasında ikili askeri çalışma planları da imza altına alındı. Böylece Tel Aviv yönetimi, bölgedeki askeri nüfuzunu Atina ve Lefkoşa üzerinden kurumsallaştırmayı hedefliyor.

İşgal ordusunun Uluslararası İşbirliği Bölümü Başkanı Amit Adler başkanlığındaki Siyonist heyet, her yıl düzenlenen ortak toplantılar kapsamında Lefkoşa’da Yunan ve Rum askeri yetkililerle bir araya geldi. Toplantıda imzalanan üçlü planın; ortak tatbikatlar, askeri eğitimler, çeşitli alanlarda çalışma grupları oluşturulması ve “ortak ilgi alanları” adı altında stratejik askeri diyalogları kapsadığı bildirildi.

Yunanistan–Siyonist rejim hattında derinleşen yakınlaşma

Siyonist rejimin başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, 22 Aralık’ta işgal altındaki Batı Kudüs’te düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti. Zirvede “savunma” başlığının öne çıkarılması, bölge halkları tarafından işgalci ve militarist politikaların yeni bir aşaması olarak yorumlandı.

Uluslararası arenada Gazze’de işlenen katliamlar nedeniyle giderek yalnızlaşan Netanyahu’nun bu temaslarla Yunanistan üzerinden siyasi ve askeri destek arayışına girdiği belirtilmişti. Siyonist basın ise zirveyi, Tel Aviv ile Atina’nın Türkiye’ye karşı ilişkilerini sıkılaştırmasının bir yansıması olarak değerlendirmişti.

Miçotakis, 1 Nisan 2025’te Netanyahu’yu ziyaret ederek, Gazze’deki savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama kararı çıkarmasının ardından Siyonist rejim başbakanıyla yüz yüze görüşen ilk Avrupalı lider olmuştu. Bu ziyaret, Avrupa’nın bazı başkentlerinin işgal rejimine verdiği siyasi korumanın açık göstergesi olarak tepki çekmişti.

“Demir Işın” silah sisteminde yeni aşama

Öte yandan Siyonist rejimin saldırgan askeri kapasitesini artırmaya dönük adımlar da sürüyor. “Demir Işın” (Iron Beam) adı verilen lazer tabanlı hava savunma sisteminin ilk teslimatının işgal güçlerine yapıldığı duyuruldu.

İşgal rejiminin Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, roketler, havan mermileri ve insansız hava araçlarını hedef almak üzere geliştirilen sistemin, çok katmanlı hava savunma ağına entegre edileceği belirtildi. Söz konusu sistemin, Demir Kubbe, Davut Sapanı ve Arrow gibi mevcut savunma sistemlerini tamamlayıcı nitelikte olacağı aktarıldı.

Lazer savunma sistemi, Siyonist rejimin önde gelen silah üreticilerinden Rafael tarafından geliştirildi. İşgal Savunma Bakanlığı, daha önce de Demir Kubbe sisteminin seri üretimini genişletmek ve yeni önleyici füzeler tedarik etmek amacıyla aynı şirketle milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzalamıştı.