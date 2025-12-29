Gazze'de soğuk hava nedeniyle 25 Filistinli şehit oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu evlerini kaybeden Filistinlilerin zorlu kış şartlarına dikkati çekti.

Bölgedeki dondurucu hava dalgası nedeniyle Gazze Şeridi'nde bu ay 25 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktaran Basal, bunlar arasında 6 çocuğun olduğunu belirtti.

Ayrıca İsrail saldırılarında zarar görmüş binaların yıkılmasının yanı sıra yağışların yol açtığı seller sırasında kuyu ve çukurlara düşerek yaşamını yitiren bazı vatandaşların olduğunu da aktaran Basal, şunları kaydetti:

"Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı çadırların yüzde 90'ı su altında kaldı veya fırtılarda parçalandı. Soğuk hava dalgasının sürdüğü Gazze Şeridi'nde etkili olan sağanaklar nedeniyle binlerce Filistinli ailenin geçici barınakları olan çadırları kaybetti."

Basal, Gazze Şeridi'nde yeni bir felaketle karşı karşıya olan Filistin halkının yardımı için uluslararası toplumun acil harekete geçmesi çağrısında bulundu.