Akdeniz'de İsrail-Yunanistan-GKRY ortaklığı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejim, Yunanistan ve Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı işbirliğini artırmak ve bölgesel “istikrar” iddiasıyla ortak bir askeri eylem planı imzaladı. Anlaşma kapsamında ortak tatbikatlar düzenlenecek, uzman çalışma grupları kurulacak ve üç tarafın orduları arasında stratejik koordinasyon sağlanacak.

Siyonist rejim ordusu sözcüsü, bu adımı Doğu Akdeniz’deki “demokratik ittifakları” desteklemek ve bölgesel güvenliği güçlendirmek amacıyla atılmış bir “yeni aşama” olarak tanımladı. Siyonist medya, anlaşmanın 22 Aralık’ta Kudüs’te Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Christodoulides’in katıldığı özel bir toplantının ardından gerçekleştiğini belirtti.

Son yıllarda Siyonist rejim ile Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki askeri işbirliği artmış, ortak deniz ve hava tatbikatları düzenlenmiş, Yunan ordusunda İsrail yapımı “Spike” füze sistemleri kullanılmaya başlanmıştı.

Analistler, Gazze’nin geleceği ve Tel Aviv’in Ankara’nın bölgesel etkinliğine karşı tutumuna bağlı olarak İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin giderek gerildiğini, Siyonist rejimin Yunanistan ve Kıbrıs’ı Türkiye karşıtı bir cephe oluşturmaya aktif biçimde sevk ettiğini vurguluyor.