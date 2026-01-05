Hz. Zeyneb’in Vefat Yıldönümü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bugün hicri kameri takvimle 15 Recep 1442, Peygamber efendimizin değerli torunu ve Hz. Ali ve hz. Fatıma (sa)‘nın sevgili kızı Hz. Zeyneb’in (sa) vefat yıldönümüdür.

Hz. Zeyneb (sa) değerli kardeşi hz. İmam Hüseyin (as) ve yarenlerinin şehadetinin ardından Ehl-iBbeyt fertlerinden diğer kadın ve çocuklarla birlikte Beni Umeyye tarafından esir alınınca bile büyük kahramanlıklar gösterip, verdiği fetvalarıyla onların fasık hükümetlerini yerle bir edip, gerçek yüzlerini ifşa etmiş ve Kerbela’nın felsefesi ve kalıcı mesajını zihinlere yerleştirmiştir.

Hazreti Zeyneb, hicri kameri takvime göre 63 yılında vefat etmiştir.

ABNA HABER AJANSI ailesi olarak Hz. Zeyneb’nın (s.a) vefatı münasebetiyle tüm insanlığa, mustazaflara ve özellikle de müminlere başsağlığı dileriz.