İran Ordusu Genel Komutanı Hatemi’den Net Mesaj: Baskılara Rağmen Ulusal İrade Ayakta

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ülkede yaşanan protestolar ve Washington yönetiminin artan tehditkâr söylemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hatemi, İran’daki toplumsal hareketliliğin dış güçler tarafından istismar edilmeye çalışıldığını belirterek, bu girişimlerin geçmişte olduğu gibi bugün de başarısızlığa mahkûm olduğunu söyledi.

ABD’nin açık ve örtülü tehditlerine değinen Hatemi, İran’ın bağımsızlığının ve egemenliğinin pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladı. İran ordusunun halkın güvenliği ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruma konusunda tam teyakkuz hâlinde olduğunu dile getiren Hatemi, “Dış baskılar, milletimizin direncini zayıflatmak bir yana, ulusal birlik ve dayanışmayı daha da güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Hatemi ayrıca, İran’a yönelik psikolojik savaş ve medya operasyonlarının farkında olduklarını belirterek, bu süreçte halkın bilinçli tutumunun belirleyici olduğunu kaydetti. İran ordusunun, ülkeyi hedef alan her türlü tehdide karşı hazırlıklı olduğunu söyleyen Hatemi, bölgesel ve küresel güçlere “İran’a baskı diliyle sonuç alınamayacağı” mesajını verdi.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, İran Ordusu Komuta ve Kurmay Akademisi’nin 86. dönem öğrencileriyle yaptığı görüşmede, mevcut küresel durumu “yeni bir dünya düzeninin şekillenme süreci” olarak tanımladı.

Hatemi, bu sürecin dünya genelinde güvenlik sorunlarını artırdığını, bölgelerde ve ülkelerin içinde istikrarsızlık ve güvensizlik ortamı yarattığını söyledi.

Tümgeneral Hatemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ve İsrail rejiminin kurulması gibi gelişmeleri, büyük güçlerin Batı Asya’daki müdahaleleri olarak nitelendirdi.

Hatemi, ABD’nin eski Başkanı Biden’in “Eğer bu rejim olmasaydı, biz onu kurardık” sözlerini hatırlatarak, “Bu, ABD’nin neden her koşulda İsrail’i desteklediğinin cevabıdır. Bu rejim, Batı için ileri karakol ve vekil bir güçtür; varlığı Batılı güçler açısından stratejik değer taşır.” dedi.

Komutan Hatemi ayrıca, ülkesine yönelik tek taraflı yaptırımların, düşmanların İran halkını ekonomik sıkıntılar yoluyla yıpratma planının bir parçası olduğunu belirtti.

İranlı askeri yetkili “Bizim de elbette bazı iç sorunlarımız var; bunları düzeltmek bizim sorumluluğumuzdur. Ancak, düşmanların halkımıza zarar vermeye yönelik özel bir çabası var ve bundan asla uzak duramayız.” ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Hatemi, İran’daki ekonomik ve sosyal içerikli protestoların ABD ve İsrail gibi dış aktörlerle bağlantılı olmadığını vurguladı.

Hatemi “Mazlum İran halkı protesto hakkını kullanırken, kışkırtıcı eylemlere destek vermedi; kargaşayı reddetti. Halkımız basiret, sabır ve irfanla bu tuzakları boşa çıkardı. Ben bir asker olarak bu onurlu millete saygıyla eğiliyorum.” dedi.

Hatemi, protesto hakkının her ülkede doğal olduğunu ancak bu tür eylemlerin hızla “isyan”a dönüşmesinin yapay ve planlanmış bir senaryo olduğuna dikkat çekti.

Hatemi Bu tür girişimleri düşmanların organize faaliyetleri olarak tanımladı.

Son olarak Hatemi, İran’ın askeri hazırlık düzeyinin tarihsel olarak en yüksek seviyede olduğunu vurguladı. Hatemi “Bugün silahlı kuvvetlerimizin hazırlığı, savaş öncesi döneme kıyasla çok daha güçlü. Düşman en küçük bir hata yaparsa, sert ve kararlı bir yanıt alır; her saldırganın eli kesilecektir. İran, düşmanca söylemleri bir tehdit olarak görmekte ve cevapsız bırakmayacaktır.” şeklinde konuştu.