Küba: Kardeş Venezuela Halkı İçin Kendi Kanımızı Vermeye Hazırız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Küba Devrimci Hükümeti, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri saldırısını “en şiddetli şekilde” kınarken, Küba’nın kardeş Bolivar Cumhuriyeti ve hükümetine olan mutlak desteğini ve dayanışmasını kategorik olarak yineleyerek, Maduro ve Flores’in derhal serbest bırakılmasını istedi.

Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri, Amerikan işgali sırasında 32 Kübalının hayatını kaybettiğini açıklamış, Kübalılar da Devlet Başkanı Manuel Diez-Canel’in de katıldığı bir protestoda Venezuela’ya destek ilan etmişti.

Küba Devrimci Hükümeti’nin açıklamasının tamamı şöyle:

“Devrimci Hükümet, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri saldırısını en şiddetli şekilde kınarken, Küba’nın kardeş Bolivar Cumhuriyeti ve hükümetine olan mutlak desteğini ve dayanışmasını kategorik olarak yinelemektedir. Devrimci Hükümet, Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’in açıklamasını desteklemekte ve ABD hükümetinden anayasal Başkan Nicolás Maduro Moros ve Cilia Flores’in hayatta olduklarına dair kanıt sunmasını talep etmesini, ayrıca Bolivarcı ve Chavista hükümeti ile halkının saldırıyı reddetme ve bağımsızlıklarını ve egemenliklerini savunma kararlılığını onaylamaktadır.

ABD’nin korkakça saldırısı, uluslararası hukuku ve BM Şartını ihlal eden suç teşkil eden bir eylemdir. Bu saldırı, ABD’nin yıllardır kardeş ülkeye karşı yürüttüğü savaş kampanyasının tehlikeli bir tırmanışını oluşturmaktadır. Bu kampanya, 2025 Eylülünden bu yana, hiçbir kanıtı olmayan sahte bahaneler ve asılsız suçlamalarla Karayip Denizinde agresif bir deniz gücü konuşlandırılmasıyla yoğunlaşmıştır.

Küba, ABD yetkililerinden Başkan Nicolás Maduro Moros ve eşi Cilia Flores’in derhal serbest bırakılmasını kesin bir dille talep etmektedir.

Bu, Monroe Doktrinine dayanan Amerika kıtası üzerindeki ABD’nin hegemonyacı emellerini yeniden canlandırmayı ve Venezuela ve bölgenin doğal kaynaklarına sınırsız erişim ve kontrol sahibi olmayı amaçlayan, egemenlik hedefli bariz bir emperyalist ve faşist saldırganlıktır. Aynı zamanda Latin Amerika ve Karayipler hükümetlerini sindirmek ve boyun eğdirmek de amaçlanmaktadır.

Bu sorumsuz eylemin sonuçları henüz belli değildir. ABD hükümeti, Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı, Latin Amerika ve Karayiplerde büyük siyasi nüfuz sahibi olan saldırgan unsurlar ve düşmanlar, saldırıdan kaynaklanan ve kaynaklanabilecek ölümler ile insani ve maddi zararlardan tam sorumluluk taşımaktadır.

Bölgenin hükümetleri, halklarını temsil ederek, Ocak 2014’te Havana’da, Latin Amerika ve Karayiplerin Barış Bölgesi Beyannamesi’ni oybirliğiyle imzalamışlardır. Bu hedef, şu anda ABD tarafından saldırıya uğramaktadır.

Uluslararası toplum, bir BM üye devletine karşı bu nitelikte ve ciddiyette bir saldırının ne cezasız kalmasına, ne de egemen bir ülkenin meşru ve görevdeki başkanının bir askeri operasyonda kaçırılmasına ve bunun sonuçlarına katlanmasına izin verebilir. Venezuela, ABD’ye veya başka bir ülkeye saldırmamış barışçıl bir ülkedir.

Bu kardeş ülke ve halkı için, Küba için yaptığımız gibi, kendi kanımızı bile vermeye hazırız.

Devrimci Hükümet, tüm hükümetleri, parlamentoları, sosyal hareketleri ve dünya halklarını, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri saldırısını kınamaya ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ve ABD emperyalizminin dünyada ve özellikle Latin Amerika ve Karayiplerde yeni bir hakimiyet doktrini dayatmaya çalışan bu devlet terörizmi eylemine karşı çıkmaya çağırıyor.

Bölgedeki tüm uluslar uyanık olmalı, çünkü bu tehdit hepsinin üzerinde durmaktadır. Küba’da, savaşma kararlılığımız sağlam ve sarsılmazdır. Tek bir karar vardır: Vatan ya da Ölüm.