PKK Gazetesi Manşetten ABD’ye Göz Kırptı: PJAK’tan Öcalan’a Ters Köşe

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam gazetesi İran’ı manşetten hedef aldı. ABD’nin İran’a yönelik tehditlerinin arttığı bir dönemde, gazete “Rejim boyun eğecek” ifadesiyle İsrail’e de mesaj verdi. Halbuki PKK elebaşı Öcalan “ABD ve İsrail planlarına karşı İran’la birlikte hareket edin” demişti. Örgütte İran tartışması yaşanıyor. Odatv son gelişmelerin perde arkasına büyüteci tuttu.

İran’da yaptırımların etkisiyle büyüyen ekonomik sorunlar sokakları hareketlendirdi. Geçen hafta yaşanan eylemlerin tam azaldığı sırada PKK’nın yayın organından İran çıkışı geldi. Terör örgütünün gazetesi Yeni Yaşam, PKK’nın İran uzantısı PJAK’ın açıklamasını birinci sayfaya taşıdı.

“PKK’NIN PİYON HALİNE GELMESİNİN BİR SONUCU” DEĞERLENDİRMESİ

Örgütün açıklamasında “Temel felsefemiz, “Jin, Jiyan, Azadi’dir; biz çok renkliyiz ve diktatörlüğe karşı tüm demokratik girişimleri destekliyoruz” denildi.

PJAK’ın İran içinde oynadığı yıkıcı rol ve Türkiye’de PKK’nın fesih süreciyle ilişkisi İran basınında bir süredir yer buluyor.

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’ndaki analizlerde, Abdullah Öcalan’ın “fesih ve silah bırakma” çağrısı, “PKK’nın piyon haline gelmesinin bir sonucu” olarak değerlendirilmişti. Öcalan’ın açıklamasının “Yalnızca Türkiye ve Irak’ta değil, Suriye ve İran sınır hattındaki grupları da doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyeceğine” dikkat çekildi.

TESNİM: TÜRKİYE GİBİ YAPALIM

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Tesnim/Tasnim Haaber Ajansı’nda ise Haziran 2025’de PJAK ile ilgili yayınlanan bir analizde “PKK’nın feshi ile birlikte PJAK’ın eleman toplama, askeri yetenek, lojistik, ideolojik gibi açılardan zayıflayacağı” belirtildi. Yazıda iki endişe yer aldı. Biri, PKK’nın bazı eleman ve silahlarının PJAK’a kaydırılma ihtimali, ikincisi de ABD ve İsrail istihbaratının örgütü beslemesi…

Bunlara karşılık, PJAK’ın tamamen bitirilmesi için İran’ın Türkiye gibi örgüte yönelik sürekli takip ve baskı uygulaması gerektiği, Bağdat ve Erbil ile koordinasyon içinde olması gerektiği anlatıldı.

İsrail’in İran’a saldırısı sırasında PJAK’ın İsrail yanlısı iç yıkıcı faaliyetlerini hızlandırmasından sonra Duran Kalkan 19 Haziran tarihinde PJAK’ı uyararak çatışmalara alet olmaması gerektiğini söylemişti. İsrail’in arkasında NATO ve ABD’nin olduğuna dikkat çeken Kalkan, İran’daki Kürtler demokratik birliğe de öncülük etmeli. Yersiz çatışmalara girmemeli” ifadelerini kullandı.

ÖCALAN: İRAN’LA İŞBİRLİĞİ YAPIN

DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan’la 21 Nisan 2025’te İmralı Adası’nda yaptığı görüşmenin notlarında da İran’a yönelik abluka geçiyordu. Notlara göre Öcalan konuyla ilgili şunları söyledi:

“İsrail’i Ortadoğu’da stratejiyi kuran hegemon güç olarak inşa etmek istiyorlar. Netanyahu-Trump gidiş gelişleri bunun içindir. Beş aşamalı bir stratejidir. İlk üç aşama olarak Gazze, Lübnan, Suriye bitti. Geriye iki aşama, İran ve Türkiye kaldı. Bu stratejinin olmazsa olmazı Kürtlerdir.”

Öcalan’ın PJAK’a yaptığı en net uyarı ise 25 Haziran 2025’te geldi. İranlı gazeteci Ali Javanmerdi, Öcalan’ın örgütün İran kolu PJAK’a gönderdiği mektubun içeriğine dair ayrıntılar paylaştı: “Abdullah Öcalan İmralı’dan PJAK’a bir mektup gönderdi. Öcalan mektupta ‘Amerika ve İsrail’in Doğu Kürdistan ve İran’da başarılı olmaması için Türkiye ve İran ile işbirliği yapın.’ diyor.

Görüldüğü gibi Öcalan’ın uyarılarına rağmen PJAK, ABD ve İsrail planlarına uygun hareket ediyor. Yeni Yaşam gazetesinin manşetten İran’ı hedef almasıyla örgüt içindeki bu tartışma büyüyecektir. Odatv gelişmeleri yakından izlemeye devam edecek.