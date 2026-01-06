  1. Ana Sayfa
NATO ikiye bölündü, Avrupalı liderlerden ortak Grönland açıklaması

6 Ocak 2026 - 19:29
NATO üyesi Avrupa ülkeleri, Grönland’ın halkına ait olduğunu vurgulayan ortak bir açıklama yayımladı. Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka liderleri, Arktik güvenliğinin NATO’nun önceliği olduğunu belirterek, egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tartışmaya kapalı olduğunu ilan etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka liderleri, salı günü yayımladıkları ortak bildiride Grönland’ın statüsüne ilişkin net bir tutum ortaya koydu. Açıklamada, Grönland’ın halkına ait olduğu ve ada ile ilgili ilişkilerde karar merciinin yalnızca Danimarka ve Grönland olduğu vurgulandı.

NATO ve Arktik vurgusu

Ortak açıklamada, NATO’nun Arktik bölgesini stratejik bir öncelik olarak gördüğü belirtildi. Danimarka Krallığı’nın, Grönland dahil olmak üzere NATO’nun ayrılmaz bir parçası olduğu hatırlatıldı.

Uluslararası hukuk ve BM Şartı

Avrupalı liderler, BM Şartı’nın temel ilkelerinin korunması gerektiğinin altını çizdi. Bildiride, egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı gibi evrensel normların savunulmasından vazgeçilmeyeceği açıkça ifade edildi.

