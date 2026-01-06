NATO ikiye bölündü, Avrupalı liderlerden ortak Grönland açıklaması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka liderleri, salı günü yayımladıkları ortak bildiride Grönland’ın statüsüne ilişkin net bir tutum ortaya koydu. Açıklamada, Grönland’ın halkına ait olduğu ve ada ile ilgili ilişkilerde karar merciinin yalnızca Danimarka ve Grönland olduğu vurgulandı.

NATO ve Arktik vurgusu

Ortak açıklamada, NATO’nun Arktik bölgesini stratejik bir öncelik olarak gördüğü belirtildi. Danimarka Krallığı’nın, Grönland dahil olmak üzere NATO’nun ayrılmaz bir parçası olduğu hatırlatıldı.

Uluslararası hukuk ve BM Şartı

Avrupalı liderler, BM Şartı’nın temel ilkelerinin korunması gerektiğinin altını çizdi. Bildiride, egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı gibi evrensel normların savunulmasından vazgeçilmeyeceği açıkça ifade edildi.