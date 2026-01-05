Felah Feyyaz: Haşdi Şabi ve güvenlik güçleri vatan savunmasında net bir hat oluşturdu

DEAŞ tehdidinin Irak’ın askeri yapısının yeniden inşa edilmesine ve Haşdi Şabi’nin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını ifade eden Feyyaz, bazı çevrelerin Haşdi Şabi ile güvenlik güçleri arasında gerilim yaşanacağı yönünde beklenti içine girdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. Feyyaz, “İki yapı arasındaki ilişki manevi bir boyut kazandı ve birlikte zafere ulaşıldı” diye konuştu.

Irak’ın güvenlik yapısının DEAŞ döneminde ciddi şekilde sarsıldığını hatırlatan Feyyaz, Haşdi Şabi’nin, güvenlik kurumlarının kendini yeniden yapılandırması için gerekli zemini oluşturduğunu söyledi. Irak’ın aynı anda iki terör dalgasıyla, DEAŞ ve El Kaide terörüyle karşı karşıya kaldığını belirten Feyyaz, fedakârlıklar sayesinde bu tehditlere karşı zaferin elde edildiğini kaydetti.

Feyyaz, “Orman kanununun yeniden hâkim olduğu bir dünyada zayıflar eziliyor. Ülkeleri hedef alan askeri ve teknolojik güçler karşısında halkın silahlı direnişi büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Irak Halk Seferberlik Güçleri Başkanı, bazı kesimlerin Haşdi Şabi’nin düzenlediği etkinliklere katılmaktan çekinmesini eleştirerek, bunun üzücü olduğunu dile getirdi ve “Bizim insanlarımız toplumsal birlikte yaşamı yeniden tesis etti, toprakları özgürleştirdi ve toplumun tüm kesimlerini savundu” dedi.